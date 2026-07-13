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Anton GaaeiIMAGO
Sam Vreeswijk

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O Ajax rejeita com um sorriso a primeira oferta do Eintracht Frankfurt por Anton Gaaei

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A. Gaaei

O Ajax rejeitou com desdém a primeira oferta do Eintracht França por Anton Gaaei. É o que informa o jornal De Telegraaf. Segundo o jornal, a oferta era de pouco mais de dois milhões de euros.

O próprio Gaaei já havia chegado a um acordo com o Frankfurt, sobre um contrato válido até meados de 2031. No entanto, os dois clubes ainda precisavam chegar a um acordo.

Isso ainda não aconteceu. A ESPN informou na segunda-feira que o Ajax exige uma taxa de transferência entre 7,5 e 8,5 milhões de euros.

A oferta do clube da Bundesliga, portanto, está bem aquém disso. O jornal “De Telegraaf” afirma que o Ajax “ainda não leva a sério o interesse alemão”.

Do ponto de vista do Ajax e do técnico Míchel, o lateral-direito de 23 anos não precisa necessariamente sair neste verão. Gaaei ainda tem contrato até meados de 2028 na Johan Cruijff ArenA.

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O Ajax contratou o dinamarquês há três anos do Viborg FF, que lucrou 4,5 milhões de euros com a venda do zagueiro. Gaaei disputou, até o momento, 111 partidas com a camisa do Ajax, marcando sete gols e dando treze assistências.

Gaaei tem contrato com o Ajax até meados de 2028. De acordo com o Transfermarkt, seu valor de mercado está atualmente em cinco milhões de euros.

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