O Ajax recebe a segunda proposta do Eintracht Frankfurt por Anton Gaaei: os clubes estão em negociações

O Ajax e o Eintracht Frankfurt continuam em negociações sobre Anton Gaaei. O clube alemão viu sua primeira oferta, de pouco mais de 2 milhões de euros, ser rejeitada e, segundo o Voetbal International, já apresentou uma segunda proposta. Mas o Ajax também não aceitou essa oferta.

Na noite de segunda-feira, o De Telegraaf já havia noticiado que o Ajax havia “rejeitado com risadas” a primeira oferta por Gaaei, de pouco mais de 2 milhões de euros. Segundo a VI, os alemães apresentaram agora uma segunda oferta, entre 4,5 e 5 milhões de euros.

Essa oferta também ainda é baixa demais para o diretor técnico Jordi Cruijff. No entanto, os clubes continuam conversando. De acordo com a revista de futebol, eles estão se aproximando “cautelosamente”.

Florian Plettenberg, da Sky Deutschland, fala, por sua vez, de uma oferta de 5 milhões de euros. Segundo ele, o Ajax ainda não se pronunciou a respeito.

A ESPN informou na segunda-feira que o Ajax exige um valor de transferência entre 7,5 e 8,5 milhões de euros. O próprio Gaaei já chegou a um acordo com o Frankfurt, sobre um contrato até meados de 2031.

Para o Ajax e o técnico Míchel, o lateral-direito de 23 anos não precisa necessariamente sair neste verão. O clube e o técnico acreditam que ele pode ser valioso para a equipe na próxima temporada.

O Ajax contratou o dinamarquês há três anos do Viborg FF, que lucrou 4,5 milhões de euros com a venda do zagueiro. Gaaei disputou até agora 111 partidas com a camisa do Ajax, marcando sete gols e dando treze assistências.

Gaaei tem contrato com o Ajax até meados de 2028. De acordo com o Transfermarkt, seu valor de mercado está atualmente em cinco milhões de euros.