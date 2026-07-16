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SOCCER EL 1/16 SC FREIBURG VS KRC GENK PREPARATIONSAFP
Bart DHanis

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O Ajax pretende dar mais um grande passo no mercado de transferências com uma negociação de 10 milhões de euros

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Ajax

O Ajax e o Club Brugge travam uma disputa acirrada por Noah Adedeji-Sternberg. O ponta de 21 anos do KRC Genk deve custar dez milhões de euros, segundo informa Florian Plettenberg.

O Ajax e o Brugge estão, no momento, “fazendo pressão” para contratar Adedeji-Sternberg, mas, segundo o especialista alemão em mercado de transferências, há mais clubes interessados no atacante.

O jogador, nascido em Antuérpia, foi levado para a Alemanha ainda jovem pelo Bayer Leverkusen. Posteriormente, ele se transferiu para o Borussia Mönchengladbach.

Em 2023, o Genk trouxe o promissor atacante de volta ao seu país natal. Na época, o clube pagou um milhão de euros por seus serviços.

O jogador, que disputou seis partidas pela seleção juvenil da Bélgica, jogou até agora 79 vezes pelo Genk. Ele marcou seis gols e também deu seis assistências.

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Na última temporada, ele sofreu com uma lesão muscular e, muitas vezes, teve que se contentar com poucos minutos como reserva.

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