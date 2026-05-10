O Ajax perde para o FC Utrecht nos últimos segundos e cai para a odiada quinta posição

O Ajax sofreu uma derrota extremamente dolorosa no domingo, na 33ª rodada da VriendenLoterij Eredivisie. Wout Weghorst parecia ter garantido um empate no final da partida contra o FC Utrecht para os amsterdenses, mas um cabeceio certeiro de Mike van der Hoorn deu os três pontos aos visitantes: 1 a 2. O Ajax cai para uma decepcionante quinta colocação e corre o risco de ter que disputar os play-offs. O sétimo colocado, FC Utrecht, garante, graças à vitória, a participação nesses mesmos play-offs.
No Ajax, Oscar Gloukh voltou a ser titular atrás de Kasper Dolberg, enquanto Wout Weghorst, recuperado de uma doença, começou no banco. No FC Utrecht, Sébastien Haller voltou ao time titular contra seu antigo clube, enquanto os ex-jogadores do Ajax Mike van der Hoorn e Dani de Wit também entraram em campo.
O Ajax começou bem a partida e esteve perto de abrir o placar logo aos dois minutos. Steven Berghuis lançou Youri Regeer com um belo passe em profundidade, mas o goleiro Vasilis Barkas saiu a tempo da sua área para fazer a defesa.
A equipe da casa manteve o controle e continuou a ameaçar por meio de Mika Godts e Gloukh. Isso também gerou grandes chances: Dolberg ficou um pouco aquém após um cruzamento perfeito de Anton Gaaei, enquanto Gloukh chutou em Barkas. O FC Utrecht quase não ofereceu resistência na primeira meia-hora, com exceção de um chute de meia-volta de Jesper Karlsson.
A maior chance do primeiro tempo surgiu aos 35 minutos. Godts chutou forte na trave, sem chances para Barkas, e a bola sobrou para Regeer. Para incredulidade da torcida, o meio-campista chutou por cima do gol vazio, de perto, fazendo com que o Ajax, apesar da superioridade, fosse para o intervalo sem vantagem.
Após o intervalo, a tensão cresceu na Johan Cruijff Arena com a chegada dos resultados provisórios dos outros campos. O FC Twente ampliava a vantagem contra o Sparta, enquanto o NEC estava perdendo para o FC Groningen. No entanto, o Ajax mal conseguiu montar uma ofensiva final, e Garcia colocou Davy Klaassen e Weghorst em campo no lugar de Gloukh e Dolberg.
Mesmo com os veteranos em campo, o Ajax continuou jogando com dificuldade. Haller, pelo FC Utrecht, ainda criou perigo com um rebote que foi bloqueado a tempo, enquanto Berghuis ficava visivelmente frustrado com as muitas jogadas para trás de seus companheiros. Quando Klaassen decidiu recuar durante um contra-ataque promissor, a torcida reagiu com vaias estrondosas.
Enquanto o Ajax continuava a ter dificuldades, o FC Utrecht aproveitou na fase final. Zechiël acelerou com habilidade pela ala esquerda e chegou à linha de fundo, após o que seu cruzamento rasteiro chegou ao segundo poste. Lá, Vesterlund estava completamente livre para empurrar a bola para o gol: 0 a 1.
No entanto, o FC Utrecht não pôde desfrutar por muito tempo dessa vantagem. Um escanteio gerou caos na área, e Weghorst aproveitou para empatar aos 83 minutos: 1 a 1. O Ajax partiu em busca da vitória, mas levou um golpe nos acréscimos: Van der Hoorn cabeceou para o gol nos segundos finais após um escanteio: 1 a 2.