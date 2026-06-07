O Ajax oferece a Óscar García uma nova função após ele não ter sido escolhido para o cargo de treinador principal

García foi contratado em fevereiro como técnico principal do Jong Ajax e assinou um contrato até meados de 2027. Rapidamente, ele foi promovido para o time principal do Ajax, após a demissão de Fred Grim como técnico interino.
Os dirigentes do Ajax pretendem nomear o espanhol novamente como técnico do Jong Ajax na próxima temporada. O clube está satisfeito com seu curto período à frente da equipe de base. Agora a bola está com García, que deve decidir se aceita um novo mandato.
Segundo a VI, o técnico se sente muito valorizado no Ajax e gostou de sua passagem pelo Jong Ajax. “E, portanto, o Ajax está totalmente confiante de que García, junto com sua comissão técnica, continuará comandando o Jong Ajax na Keuken Kampioen Divisie na próxima temporada”, escreve a publicação.
Anteriormente, García havia indicado que gostaria de continuar como técnico principal do Ajax. Ele se via trabalhando na Holanda por um longo período. “Gostaria de permanecer aqui pelo resto da minha carreira”, disse ele na época, em uma coletiva de imprensa.
Na semana passada, o Ajax apresentou Míchel como novo técnico principal. O espanhol assinou um contrato de dois anos, o que significa que uma permanência mais longa como técnico principal do Ajax não está em questão para García.
O técnico espanhol esteve no comando do Ajax 1 por dez partidas. Nesse período, ele venceu cinco vezes, empatou três e perdeu duas. Sob sua liderança, após uma temporada difícil, o time ainda conseguiu chegar à fase preliminar da Conference League através dos play-offs.