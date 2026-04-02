O Ajax não poderá contar com Youri Regeer; Takehiro Tomiyasu e outros dois jogadores são dúvidas

Youri Regeer terá que ficar de fora do confronto entre o Ajax e seu antigo clube, o FC Twente, no próximo fim de semana. É o que afirma o técnico Óscar García em uma atualização clara sobre lesões.

No sábado à noite, o Ajax recebe o Twente na Johan Cruijff ArenA. Regeer, que já havia perdido o clássico, ainda não estará em campo.

Três jogadores são dúvidas para o confronto em casa contra o Twente. A participação de Takehiro Tomiyasu, Kian Fitz-Jim e Davy Klaassen permanece incerta por enquanto.

É possível que Ko Itakura retorne ao Ajax. “Acho que ele está mais perto de voltar do que os outros três”, disse García na quinta-feira.

Itakura disputou sua última partida pelo Ajax em 24 de janeiro. Naquele dia, o time de Amsterdã venceu o FC Volendam por 2 a 0.

Segundo García, Klaassen tem problemas no joelho. Tomiyasu e Fitz-Jim não saíram totalmente recuperados da partida contra o Feyenoord.

Isso foi especialmente difícil para Tomiyasu. O reforço japonês contratado no inverno perdeu, por causa disso, uma importante convocação para a seleção de seu país natal.