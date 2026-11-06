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Bart DHanis
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O Ajax já tem um sucessor para Menno Geelen em vista? "Esse nome tem circulado bastante"

Ajax

O nome de Siem de Jong é citado com frequência no Ajax quando se fala na sucessão de Menno Geelen, informa Mike Verweij, do De Telegraaf, no podcast Kick-off.

Na tarde de sexta-feira, Geelen surpreendeu ao anunciar repentinamente sua saída do Ajax. O diretor-geral deixará suas funções em Amsterdã em abril de 2027, apesar de ter contrato até junho de 2027.

O conselho de supervisão do Ajax contratará uma empresa externa para encontrar um sucessor para Geelen. A diretoria do Ajax conta com um novo diretor-geral à frente do clube na Johan Cruyff Arena antes de 1º de abril do ano que vem.

Verweij sabe, porém, que o nome de Siem de Jong também é mencionado com frequência na Johan Cruyff Arena. "Mas acho que eles vão apostar primeiro em um nome de maior peso."

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Valentijn Driessen espera, acima de tudo, que o novo diretor-geral tenha uma boa relação com Jordi Cruyff. "Embora Cruyff tenha contrato por dois anos, a expectativa é que o diretor-geral fique por um pouco mais de tempo", conclui.

Siem de Jong participou de um programa de trainee no Ajax em 2023 e hoje integra a equipe do diretor técnico Jordi Cruyff. Ele também é alguém com quem jogadores e treinadores trocam ideias.

Como jogador, vestiu a camisa do Ajax 276 vezes. Nesse período, marcou 88 gols e deu 52 assistências. Foi campeão holandês quatro vezes.

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