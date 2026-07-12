O Ajax inicia negociações sobre um atacante brasileiro com valor de mercado de 20 milhões de euros

Além de Azzedine Ounahi, o Ajax tem mais um alvo de transferência em vista. Segundo Fabrizio Romano, o clube de Amsterdã está trabalhando na contratação do atacante Marcos Leonardo.

O brasileiro de 23 anos está atualmente sob contrato com o Al Hilal. Na última temporada, ele marcou dezesseis gols em trinta partidas do campeonato.

Segundo Romano, as primeiras conversas entre o Ajax e a diretoria de Leonardo já ocorreram. O especialista em transferências informa ainda que o atacante deixará o Al Hilal neste verão, de qualquer forma.

Com o interesse em Leonardo, o Ajax está de olho, assim como no caso de Ounahi, em um jogador com um valor de mercado sólido. O site Transfermarkt estima o valor do brasileiro em 20 milhões de euros. Ounahi, segundo o mesmo site, tem um valor de mercado de 10 milhões de euros, embora tenha uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros.

Vários jornalistas italianos já haviam noticiado anteriormente o interesse do clube de Amsterdã em Leonardo. Romano confirmou essas notícias na manhã de domingo e acrescentou que os primeiros contatos já foram estabelecidos.

O Ajax está buscando reforços urgentes para o ataque. Wout Weghorst se transferiu para o FC Twente e o clube não se oporia à saída de Kasper Dolberg. Com isso, Don-Angelo Konadu é, atualmente, o único centroavante restante no elenco.

Leonardo foi transferido do Santos para o Benfica em 2024 por vinte milhões de euros. Após apenas meio ano, ele já deixou Portugal: o Al Hilal pagou cerca de quarenta milhões de euros por sua contratação.