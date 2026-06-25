'O Ajax faz uma jogada surpreendente e contrata Ter Stegen do FC Barcelona'

O Ajax está muito perto de contratar Marc-André ter Stegen. O jornal espanhol AS informou nesta quinta-feira que o diretor técnico Jordi Cruijff chegou a um acordo com o FC Barcelona sobre um contrato de empréstimo para o goleiro alemão.

De acordo com o Voetbal International, um acordo de empréstimo é o máximo que o Ajax pode conseguir, já que o clube analisou várias opções. Nesse caso, após um ano em Amsterdã, Ter Stegen retornará à Espanha, onde seu contrato se estende até meados de 2028.

Ter Stegen (34) vem enfrentando lesões persistentes há anos. No ano passado, ele chegou a perder toda a primeira metade da temporada devido a uma lesão nas costas. Em janeiro, o experiente goleiro optou por um período de empréstimo ao Girona, mas essa aventura ficou limitada a duas partidas devido a uma lesão no tendão da coxa.

É bem provável que a presença de Míchel tenha sido determinante para que Ter Stegen optasse pelo Ajax. O goleiro trabalhou por alguns meses com o novo técnico do Ajax no Girona, time que sofreu rebaixamento.

Cruijff considera Ter Stegen, apesar da propensão a lesões, o goleiro titular ideal para o Ajax. O diretor técnico ainda precisa, porém, encontrar uma solução para o alto salário que o alemão recebe no Barcelona: supostamente, quinze milhões de euros por ano.

Ter Stegen já havia sido mencionado anteriormente no Ajax, clube que também foi associado a Yann Sommer. O goleiro suíço parece estar prestes a trocar o Inter pelo Club Brugge sem custo de transferência.

Vitezslav Jaros foi, por algum tempo na última temporada, a primeira opção no gol do Ajax. Ele se lesionou, e então Maarten Paes teve uma chance. Agora, porém, a intenção é que Ter Stegen assuma a liderança da defesa.