"O Ajax está prestes a fechar acordo com Azzedine Ounahi, mas, de repente, surge um concorrente sério"

O Al-Ittihad está tentando contratar Azzedine Ounahi para a Saudi Pro League, segundo o jornalista italiano especializado em transferências Gianluigi Longari. O Ajax, portanto, deve temer um concorrente com grande poder financeiro.

Segundo Longari, o Al-Ittihad está fazendo uma tentativa séria de contratar Ounahi, de 26 anos, do Girona, que sofreu rebaixamento.

O grande clube saudita precisa agir rápido, pois Ounahi estaria prestes a fechar um acordo pessoal com o Ajax.

O interesse do Al-Ittihad pode ser uma má notícia para os de Amsterdã, que estão justamente tentando reduzir o valor da transferência.

O Al-Ittihad não tem problemas financeiros. Há dois anos, o clube desembolsou, sem pestanejar, 21 milhões de euros por Steven Bergwijn.

O ex-jogador do Ajax receberia na Arábia Saudita um salário líquido de 9 milhões de euros por ano. O clube de Amsterdã não consegue competir com valores desse tipo.

O Ajax precisa torcer para que Ounahi opte pelo projeto esportivo e por seu ex-técnico Míchel. O Transfermarkt avalia o marroquino em 10 milhões de euros.