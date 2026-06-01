"O Ajax está perto de uma transferência milionária: apenas o salário ainda é um obstáculo"

O Trabzonspor está muito interessado em trazer Ahmetcan Kaplan de volta à Turquia, segundo informa o jornal turco Hürriyet. No entanto, o salário ainda representa um obstáculo nas negociações.
Kaplan foi emprestado pelo Ajax ao NEC na última temporada. Apesar de seu bom desempenho, o turco não tem mais futuro em Amsterdã.
O zagueiro de 23 anos tem contrato até meados de 2027, então o Ajax terá que vendê-lo neste verão para ainda lucrar com ele.
O clube de Amsterdã pagou 9,5 milhões de euros pelo jogador canhoto em 2022. Ele foi então contratado do Trabzonspor.
Atualmente, Kaplan ainda vale sete milhões de euros, segundo o Transfermarkt. O Hürriyet informa que o Ajax e o Trabzonspor estão chegando a um acordo por um valor de quatro milhões de euros.
No entanto, o salário de Kaplan ainda representa um grande obstáculo. No Ajax, ele ganha atualmente 1,6 milhão de euros por ano. Ele exige 2,5 milhões de euros por ano no Trabzonspor, mas isso é um valor excessivo para o clube do norte da Turquia.