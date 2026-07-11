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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Rian Rosendaal

Traduzido por

O Ajax está em negociações com o jogador que disputou 55 partidas pela seleção marroquina

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O Ajax está em negociações para a contratação de Azzedine Ounahi, segundo informou o especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano neste sábado no X. O meio-campista, que está representando o Marrocos na Copa do Mundo, tem contrato com o Girona até meados de 2030.

Ounahi possui uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros. O Ajax está tentando reduzir o valor nas negociações. O técnico Míchel está impressionado com o jogador, que esteve sob sua orientação até a temporada passada.

O meio-campista de 26 anos ainda foi titular na quinta-feira pela seleção do Marrocos, que perdeu por 2 a 0 para a França nas quartas de final da Copa do Mundo. Ounahi já soma 55 partidas pela seleção.

O Transfermarkt avalia Ounahi atualmente em dez milhões de euros. Espera-se, no entanto, que o Ajax tenha que pagar um valor mais alto pelo meio-campista marroquino.

Henk Spaan já havia defendido, em sua coluna no Het Parool, a vinda de Ounahi para o Ajax. “O número dez marroquino Ounahi, que normalmente transborda talento, só conseguiu ser perigoso uma vez, pouco antes do fim da partida.”

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“Aliás, o valor de mercado desse jogador do Girona é de apenas 10 milhões de euros. Algo para o Ajax, talvez? Melhor do que o Steur, sem dúvida”, avalia Spaan.

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