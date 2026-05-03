"O Ajax está de olho no ala do Betis, que tem cláusula de rescisão de 30 milhões de euros"

De acordo com o Diario de Sevilla, o Ajax pretende reforçar-se com Pablo García. Com isso, o clube de Amsterdã passa a ser um dos interessados no espanhol de 19 anos.
García disputou quinze partidas da LaLiga nesta temporada pelo time principal do Real Betis. Nelas, ele ficou em campo por apenas 378 minutos. O jovem ponta foi transferido para a equipe reserva do clube andaluz.
Na Primera Federación, ele encontrou seu ritmo, marcando cinco gols em seis partidas. Juan José Ponce informou que há mais clubes na fila para contratar García. O VfB Stuttgart, por exemplo, teria demonstrado interesse.
Segundo o jornalista de Sevilha, o Ajax está disposto a apresentar uma oferta atraente, que beneficie tanto o Real Betis quanto o jogador espanhol. García tem contrato até meados de 2029, com uma cláusula de rescisão de cerca de trinta milhões de euros.
O valor de mercado do atacante é de oito milhões de euros. O veículo de comunicação espanhol espera que o preço real acabe sendo mais alto. Além disso, o Betis tentará negociar uma porcentagem sobre uma eventual revenda.
Ainda não foi feita nenhuma oferta concreta pelo Ajax e pelo Stuttgart, segundo o Diario de Sevilla. Caso García se transfira para o Ajax, ele se juntará inicialmente ao Jong Ajax, de acordo com o jornal.