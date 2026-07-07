"O Ajax está de olho em um jogador que já foi considerado um talento extraordinário"

O Ajax está interessado em Mario Stroeykens, segundo informa Nicolo Schira. O jovem talento de 21 anos do RSC Anderlecht tem permissão para deixar o clube.

Stroeykens é um meio-campista ofensivo que também pode atuar como atacante. O jogador, que já representou as seleções de base da Bélgica, é formado nas categorias de base do Anderlecht e já disputou mais de 150 partidas pelo time principal.

Em seu auge, Stroeykens valia 14 milhões de euros. Atualmente, seu valor é de apenas 4,5 milhões, segundo o Transfermarkt. Nos últimos anos, ele tem enfrentado inúmeras lesões.

Na última temporada, Stroeykens sofreu bastante com lesões musculares. Por causa disso, ele disputou apenas vinte partidas pelo Anderlecht. Marcou apenas um gol.

Além do Ajax, o Parma, da Itália, também demonstrou interesse no meio-campista. Parece que, de qualquer forma, o jogador vai deixar o clube belga.

Stroeykens disputou um total de 162 partidas pelo clube de Bruxelas. Nesse período, ele marcou dezessete gols e deu dezesseis assistências.