O Ajax está de olho em Marc-André ter Stegen e no jogador que já disputou onze partidas pela seleção holandesa

O Ajax vai contratar um novo goleiro no próximo verão. Jordi Cruijff aposta em um goleiro experiente e tem em mente dois grandes nomes, segundo o Voetbal International.

Nos últimos anos, a posição de goleiro tem sido motivo de preocupação para o time de Amsterdã. Só nesta temporada, três goleiros diferentes atuaram como titulares: Remko Pasveer, Vitezslav Jaros e Maarten Paes.

Cruijff quer finalmente trazer estabilidade para essa posição e vai investir pesado na próxima janela de transferências. A VI menciona, entre outros, o nome de Marc-André Ter Stegen.

O jogador da seleção alemã ficou de lado no FC Barcelona e foi emprestado ao Girona FC no inverno. Por lá, ele quase não entrou em campo devido a uma lesão no tendão.

O contrato do goleiro de 34 anos vai até meados de 2028. De acordo com o Transfermarkt, ele ainda vale quatro milhões de euros.

Além de Ter Stegen, o VI também menciona o nome de Mark Flekken. O jogador, que disputou onze partidas pela seleção holandesa, é o goleiro titular do Bayer Leverkusen e está avaliado em doze milhões de euros.