O Ajax está bem decidido e mantém negociações sobre o jogador que disputou 214 partidas pelo Real Madrid

O Ajax está muito interessado em Dani Ceballos, segundo informou o jornalista Matteo Moretto, do Marca, conhecido por sua confiabilidade, em uma transmissão de rádio na tarde desta quinta-feira.

Moretto chega a afirmar que o Ajax já manteve conversas com o Real Madrid sobre a contratação do meio-campista espanhol, que certamente deixará o clube neste verão.

Ceballos ainda atuava regularmente pelo Real Madrid no início desta temporada, mas, após a lesão na panturrilha sofrida há alguns meses, nunca mais voltou ao time titular.

O jogador, que disputou 13 partidas pela seleção espanhola, vestiu a camisa do Real Madrid em 214 ocasiões. Ele foi emprestado duas vezes pelo clube, ao Arsenal e ao Real Betis, respectivamente.

O meio-campista tem contrato até meados de 2027 na capital espanhola. De acordo com o Transfermarkt, ele está avaliado em oito milhões de euros. Ceballos tem 29 anos.