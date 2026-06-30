O Ajax não é o único clube da Eredivisie interessado em Julian Brandt. De acordo com o Eindhovens Dagblad, agora também o PSV demonstrou interesse no jogador alemão de 30 anos, que pode ser contratado sem custo após sua saída do Borussia Dortmund.

Na semana passada, veio à tona a notícia de que o Ajax havia entrado em contato com Brandt. O Westdeutsche Allgemeine Zeitung também informou que o salário do meio-campista ofensivo pode representar um obstáculo. Brandt ganhava oito milhões de euros por temporada no Dortmund.

Além do Ajax, clubes da Espanha e da Itália estão de olho nos serviços de Brandt, mas o PSV também quer tentar a sorte. Em uma análise sobre as perspectivas futuras de Isaac Babadi, o observador de clubes Rik Elfrink menciona a saída de Ismael Saibari e escreve que Brandt é “uma das opções” para o PSV.

“Como já foi dito, Babadi não tem papel nos planos atuais de Bosz no PSV. Enquanto isso, o clube precisa buscar um substituto para Ismael Saibari, e uma das opções poderia ser o experiente alemão Julian Brandt.”

“Concretamente, segundo fontes oficiais, não há nada concreto no momento, mas fontes bem informadas sugerem que o PSV ainda possa entrar em contato com o alemão. Ele está sem contrato, o que não facilita necessariamente as coisas: nos últimos anos, Brandt ganhou uma fortuna em Dortmund, para os padrões do PSV. Além disso, há inúmeros clubes interessados nele”, afirma Elfrink.

Talvez Mario Götze possa dar uma força para o PSV. O clube de Eindhoven causou sensação no verão de 2020 com a contratação dele, que estava sem contrato. O ícone do Dortmund e autor do gol da vitória na final da Copa do Mundo de 2014 entre Alemanha e Argentina (1 a 0) disputou 77 partidas pelo PSV, conquistando a Copa da KNVB ao derrotar o Ajax.

Além de Saibari, tudo indica que Babadi também vai sair. “Após um período de empréstimo medíocre ao Antwerp FC, o jovem talento quer mudar de rumo e, de preferência, se juntar rapidamente a outro clube, que atue no mais alto nível e acredite nele”, afirmou Elfrink.