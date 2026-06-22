'O Ajax é um dos principais candidatos a contratar o grande talento do FC Barcelona'

Jofre Torrents entrou no radar do Ajax, segundo informou o Mundo Deportivo nesta segunda-feira. O FC Barcelona está disposto a emprestar o lateral-esquerdo, de apenas 19 anos, para a próxima temporada, a fim de que o jovem talento ganhe experiência.

Torrents teve a chance de se provar diante do técnico Hansi Flick durante a pré-temporada do ano passado. Até o momento, o lateral-esquerdo, cujo nome foi mencionado pelo Ajax, soma 110 minutos em campo na equipe principal, distribuídos por quatro partidas. Ele perdeu grande parte da segunda metade da temporada devido a uma lesão persistente no tornozelo.

O lateral-esquerdo está novamente em forma e recebeu do Barcelona a oportunidade de deixar o clube por empréstimo. O Ajax é um dos clubes com interesse sério e um candidato importante, sobretudo porque o diretor técnico Jordi Cruijff fez do reforço da posição de lateral-esquerdo uma prioridade.

Oleksandr Zinchenko sofreu uma grave lesão no joelho logo após sua chegada ao Ajax e, por isso, está prestes a deixar Amsterdã, assim como Takehiro Tomiyasu. Além disso, parece que Owen Wijndal poderá deixar o clube neste verão.

O Ajax está praticamente fechando a contratação de Caio Henrique para a posição de lateral-esquerdo. O brasileiro de 28 anos vem do AS Monaco, que ficará com nove milhões de euros com a venda do lateral.

O novo técnico Míchel também pode, se necessário, escalar Lucas Rosa como lateral-esquerdo. O zagueiro brasileiro é, originalmente, lateral-direito, mas atuou regularmente na lateral esquerda da defesa do Ajax na última temporada.