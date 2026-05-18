O Ajax deve agir? Jogador com 241 partidas pelo clube está sem contrato

Dusan Tadic disputou sua última partida pelo Al-Wahda, segundo especulações de vários meios de comunicação internacionais. O ex-capitão do Ajax encerra seu contrato neste verão, embora ainda não esteja claro o que ele fará a seguir.

No verão passado, Tadic se transferiu sem custos do Fenerbahçe para o Al-Wahda, atual quinto colocado nos Emirados Árabes Unidos. O atacante de 37 anos assinou um contrato de uma temporada, e não parece que ele vá renová-lo.

Em 41 partidas oficiais nesta temporada, Tadic deu nada menos que 20 assistências e marcou 5 gols. Em parte graças a isso, ele conquistou recentemente a ADIB Cup, a competição nacional de copa.

No entanto, uma permanência mais longa parece estar descartada. Na verdade, é provável que a carreira de Tadic no futebol tenha chegado ao fim, considerando sua idade e as escolhas esportivas dos últimos anos.

No entanto, não é improvável que o futuro de Tadic esteja mesmo no futebol. “Sim. Um dia serei técnico do Ajax”, disse o sérvio à Voetbal International logo após sua saída de Amsterdã.

“É verdade que, na minha cabeça, já penso muito como um técnico; como capitão, sempre tentei fazer isso de maneira positiva. Você quer ser um elo entre a comissão técnica e os jogadores, dentro e fora de campo. Além disso, penso constantemente no que é melhor para a equipe.”

Tadic lamentou, portanto, que sua passagem pelo Ajax tenha chegado ao fim prematuramente, pois, na verdade, a intenção era que, após sua carreira como jogador, ele passasse a integrar a comissão técnica do clube. “Tudo se desfez e isso me fez pensar. Eu sentia cada vez mais que precisava ir embora, por mais que eu ame o Ajax. Mas minha mentalidade não se encaixava mais lá”, disse ele na época.