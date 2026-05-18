Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Dusan TadicIMAGO
Siep Engelen

Traduzido por

O Ajax deve agir? Jogador com 241 partidas pelo clube está sem contrato

Mercado da bola
Ajax
D. Tadic

Dusan Tadic disputou sua última partida pelo Al-Wahda, segundo especulações de vários meios de comunicação internacionais. O ex-capitão do Ajax encerra seu contrato neste verão, embora ainda não esteja claro o que ele fará a seguir.

No verão passado, Tadic se transferiu sem custos do Fenerbahçe para o Al-Wahda, atual quinto colocado nos Emirados Árabes Unidos. O atacante de 37 anos assinou um contrato de uma temporada, e não parece que ele vá renová-lo. 

Em 41 partidas oficiais nesta temporada, Tadic deu nada menos que 20 assistências e marcou 5 gols. Em parte graças a isso, ele conquistou recentemente a ADIB Cup, a competição nacional de copa. 

No entanto, uma permanência mais longa parece estar descartada. Na verdade, é provável que a carreira de Tadic no futebol tenha chegado ao fim, considerando sua idade e as escolhas esportivas dos últimos anos. 

No entanto, não é improvável que o futuro de Tadic esteja mesmo no futebol. “Sim. Um dia serei técnico do Ajax”, disse o sérvio à Voetbal International logo após sua saída de Amsterdã. 

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
FC Groningen crest
FC Groningen
GRO

“É verdade que, na minha cabeça, já penso muito como um técnico; como capitão, sempre tentei fazer isso de maneira positiva. Você quer ser um elo entre a comissão técnica e os jogadores, dentro e fora de campo. Além disso, penso constantemente no que é melhor para a equipe.” 

Tadic lamentou, portanto, que sua passagem pelo Ajax tenha chegado ao fim prematuramente, pois, na verdade, a intenção era que, após sua carreira como jogador, ele passasse a integrar a comissão técnica do clube. “Tudo se desfez e isso me fez pensar. Eu sentia cada vez mais que precisava ir embora, por mais que eu ame o Ajax. Mas minha mentalidade não se encaixava mais lá”, disse ele na época.

Publicidade