"O Ajax dá a entender que um jogador dispensado pelo FC Barcelona está prestes a chegar"

O Ajax está de olho em Roony Bardghji, pelo menos é o que informa o jornal catalão SPORT. O ponta-direita de 20 anos do FC Barcelona está considerando uma saída, e o clube de Amsterdã está entre os interessados, embora haja forte concorrência.

Bardghji foi contratado no verão passado, vindo do FC Copenhague, mas não está satisfeito com o tempo de jogo em sua primeira temporada no Camp Nou. Embora possa ter mais minutos na reta final da temporada, suas perspectivas continuam sendo motivo de dúvida.

No Ajax, a situação é acompanhada de perto. O clube vê em Bardghji um jogador que se encaixa no perfil de alas jovens e criativos com potencial de crescimento.

A concorrência, no entanto, é acirrada, pois também o Inter e a Juventus demonstraram interesse. Além disso, o AS Monaco, o FC Porto e o VfB Stuttgart acompanham de perto os desdobramentos. Na Espanha, o Real Betis é considerado a principal opção.

Enquanto isso, o Barcelona enfrenta um caso complicado. O clube confia nas qualidades de Bardghji e o vê como um jogador para o futuro. Ao mesmo tempo, reconhece-se que um período de empréstimo pode acelerar o seu desenvolvimento.

Uma venda definitiva é um assunto delicado na Catalunha. Somente se o próprio jogador insistir na saída, o Barcelona estará disposto a cooperar com tal cenário. No entanto, estão sendo consideradas estruturas com opção de recompra para manter o controle sobre o seu futuro.

A lesão no tendão de Lamine Yamal também influencia a decisão. Devido aos problemas físicos do companheiro, Bardghji pode ter mais tempo de jogo nas últimas partidas da temporada.

Até o momento, o jogador, que já disputou três partidas pela seleção sueca, soma 25 partidas pelo time principal do Barça, sendo seis como titular. Ele marcou dois gols e deu quatro assistências.