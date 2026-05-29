"O Ajax corre contra o tempo para superar o FC Barcelona na disputa por um talentoso jogador muito cobiçado"

O Ajax está seriamente interessado em Mikkel Bro Hansen, segundo o jornal dinamarquês Tipsbladet. O clube de Amsterdã enfrenta forte concorrência, já que o jovem talento de 17 anos do FK Bodø/Glimt está na mira de vários grandes clubes europeus, incluindo FC Barcelona, Manchester City, Chelsea, Juventus e Newcastle United.

Bro Hansen é considerado há bastante tempo um dos maiores talentos de sua geração na Escandinávia. O centroavante trocou o AGF pelo Bodø/Glimt no início de 2025, onde causou uma excelente impressão imediatamente.

De acordo com o Tipsbladet, o FC Barcelona acompanha de perto o desenvolvimento do jovem atacante. Os catalães estariam observando-o atentamente durante o Campeonato Europeu Sub-17, onde Bro Hansen logo se destacou com um gol na partida de estreia contra Montenegro (2 a 1).

O Ajax também está entre os clubes interessados no jovem jogador da seleção dinamarquesa. No entanto, o time de Amsterdã enfrenta um grande desafio, já que vários grandes clubes europeus enviaram olheiros ao torneio juvenil para avaliar Bro Hansen de perto.

O atacante atualmente é o capitão da seleção sub-17 da Dinamarca e também vem causando grande impressão em nível internacional. Em quatorze partidas pela seleção juvenil, ele marcou doze gols, mesmo sem ter jogado a partida inteira em todos os jogos.

No Bodø/Glimt, Bro Hansen também vem se destacando. Desde que chegou à Noruega, ele disputou doze partidas pelo time principal, nas quais marcou sete gols e deu três assistências.

Bro Hansen tem contrato com o Bodø/Glimt por apenas mais um ano. Por isso, o campeão nacional da Noruega não poderá exigir o valor máximo pelo jovem talento.