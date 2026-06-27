O Ajax contratou o sobrinho de um jogador titular do Feyenoord: “Ele é incrivelmente bom!”

O Ajax ofereceu a Nafairon Landvreugd seu primeiro contrato profissional. O talentoso atacante assinou um contrato válido até meados de 2029, conforme anunciou o clube por meio de seus canais oficiais.

No ano passado, parecia que Landvreugd iria deixar o Ajax, já que o Feyenoord, o PSV e o AZ demonstraram interesse no ponta, mas ele acabou optando por permanecer mais tempo no Ajax.

Há três semanas, Landvreugd completou 18 anos e assinou seu primeiro contrato profissional em Amsterdã. O diretor de futebol Marijn Beuker está muito satisfeito com a renovação.

“Nafairon é o tipo de jogador pelo qual as pessoas vão ao estádio. Um atacante veloz, com muita criatividade e talento em seu jogo. Ele é capaz de driblar um adversário e marcar gols ou dar assistências.”

“Esperamos que ele possa continuar sua boa evolução rumo ao futebol profissional. De qualquer forma, temos confiança em um futuro brilhante para Nafairon com a camisa do Ajax”, declarou ele no site do clube.

Landvreugd é sobrinho de Givairo Read, que joga como lateral-direito no Feyenoord.

“Meu sobrinho joga no Ajax, chama-se Nafairon Landvreugd. Ele é incrivelmente bom”, disse o talentoso jogador do Feyenoord no ano passado ao Matchday. “No um contra um com a bola, ele é extraordinariamente bom. Tenho muito orgulho dele. Ele simplesmente passa por quatro jogadores.”

Read ficou claramente impressionado com o sobrinho. “Eu o vejo com frequência. Conversamos muito sobre futebol e vejo mesmo que ele tem algo especial. O que ele consegue fazer com a bola, você não vê com frequência nessa idade.”