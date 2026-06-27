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CAIO HENRIQUE-brazil-20250909(C)Getty Images
Bart DHanis

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O Ajax chega a um acordo e contrata um grande nome, que aceita uma redução significativa no salário

Mercado da bola

O Ajax chegou a um acordo pessoal com Caio Henrique. Por muito tempo, parecia que o clube de Amsterdã não conseguiria chegar a um acordo com o lateral brasileiro, mas, segundo a ESPN, um acordo foi finalmente fechado.

Na semana passada, o diretor técnico Jordi Cruijff já havia chegado a um acordo com o AS Monaco sobre um valor de dez milhões de euros.

De acordo com a ESPN, esse valor ainda pode subir consideravelmente, chegando a até quatorze milhões de euros, caso determinados bônus sejam alcançados.

Henrique é esperado na capital da Holanda ainda neste fim de semana. Lá, ele passará por exames médicos e assinará contrato com o Ajax.

Na semana passada, Míchel e Cruijff conversaram várias vezes com Henrique para convencê-lo, e conseguiram. Filipe Luís, técnico do Mônaco, queria muito mantê-lo no clube.

Segundo o canal esportivo, Henrique terá uma redução significativa em seu salário. Não se sabe quanto ele passará a ganhar.

Henrique jogou seis anos pelo Mônaco, clube que o contratou do Atlético de Madrid, e lá se tornou um jogador titular. Em 211 partidas oficiais, Henrique marcou três gols e deu 41 assistências.

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