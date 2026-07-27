O Ajax chega a um acordo do nada sobre uma taxa de transferência de 20 milhões

O Ajax está muito perto da contratação de Tolu Arokodare, informa Fabrizio Romano. O MARCA já tinha escrito na semana passada que o Ajax estava a acompanhar de perto o ponta de lança do Wolverhampton Wanderers, mas agora ele parece mesmo estar a caminho de Amesterdão

O Ajax chegou a acordo com o Wolverhampton para um empréstimo com opção de compra de 22 milhões de euros. Não se trata de uma opção de compra obrigatória.

Segundo Romano, Arokodare era visto dentro do clube de Amesterdão como prioridade absoluta. Neste momento, Ajax e Wolverhampton acertam os últimos detalhes do negócio. Segundo Ben Jacobs, o Ajax também paga uma taxa de empréstimo e assume a totalidade do salário.

Na segunda-feira da semana passada, Arokodare ainda foi tema de conversa em Inglaterra. Tudo correu mal durante o treino do Wolverhampton. A situação escalou de tal forma que o treino teve de ser cancelado, noticiou o jornal local Wolverhampton Express and Star.

O novo treinador dos Wolves informou recentemente Arokodare de que ele já não era bem-vindo na equipa principal. A notícia não caiu bem junto do nigeriano, que, apesar disso, apresentou-se normalmente no campo de treinos de Compton Park.

Seguiu-se então um conflito, após o qual o clube do Championship decidiu cancelar o treino. Um dia depois, foi chamada a segurança para evitar que Arokodare voltasse a apresentar-se sem ser desejado no complexo.

Na época passada, Arokodare foi castigado disciplinarmente após um desentendimento com o colega de equipa Mateus Mané, de dezoito anos. O incidente aconteceu no balneário depois da derrota por 4-0 frente ao West Ham United. Segundo fontes, Arokodare foi o único agressor.

O avançado de 25 anos foi contratado no verão passado por 26 milhões ao KRC Genk. Na época passada, fez 36 jogos pelo Wolverhampton. Marcou 6 golos e fez 2 assistências.



