'O Ajax aposta alto: jogador com 48 convocações pela seleção alemã está na mira como reforço'

Um boato curioso vindo da Alemanha: segundo o Westdeutsche Allgemeine Zeitung, o Ajax teria sondado Julian Brandt para uma possível transferência para Amsterdã. O meia de 30 anos está sem contrato após sua saída do Borussia Dortmund.

A saída de Brandt do Dortmund marca o fim de uma era. O alemão vestiu a camisa do Die Schwarzgelben nada menos que 307 vezes, mas agora chega ao fim essa longa parceria entre os dois.

Com o status de jogador sem vínculo, o jogador que disputou 48 partidas pela seleção alemã é muito cobiçado. Até mesmo o diretor técnico Jordi Cruijff, conhecido por buscar grandes nomes, está encantado com o experiente jogador.

“Recentemente, parece que Brandt recebeu uma proposta bastante surpreendente”, escreve o jornal local. “Segundo informações da nossa redação, o Ajax entrou em contato com a equipe do jogador.”

O Ajax teria sondado Brandt para saber como o meio-campista de trinta anos se posiciona em relação a uma transferência. No entanto, o problema já tão comentado está à espreita: os custos salariais.

“Especialmente o salário que Brandt recebia recentemente em Dortmund (cerca de oito milhões de euros por temporada) provavelmente colocará as possibilidades financeiras do clube de Amsterdã sob forte pressão”, supõe o WAZ.

Segundo relatos, clubes da Espanha e da Itália também teriam demonstrado interesse no Brandt, que está sem contrato. Além disso, não está descartada a possibilidade de ele permanecer por mais tempo na Bundesliga.