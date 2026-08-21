A última partida do Barcelona no Troféu Joan Gamper, diante do Al Ahly do Egito, revelou uma série de indícios sobre a escalação que Hansi Flick tem em mente para o primeiro jogo da equipe no Campeonato Espanhol, contra o Elche, neste domingo, especialmente diante da continuidade da ausência de alguns titulares que ainda não estão em plena condição de jogo.

O treinador alemão apostou, ao longo da pré-temporada, em um grupo de jogadores de forma recorrente, o que oferece uma ideia inicial da escalação com a qual ele pode iniciar o confronto contra o Elche, num momento em que vários jogadores da seleção do Barcelona ainda precisam de mais treinos antes de voltar ao time titular.

Campeões do mundo fora dos planos, com exceções pontuais

Os jogadores da seleção espanhola, campeões do mundo há pouco mais de um mês, ainda estão no início de sua preparação com o Barcelona, uma vez que não faz mais do que cerca de uma semana e meia desde o retorno aos treinos.

Parece difícil que Flick os coloque desde o início no confronto contra o Elche, com exceção do goleiro Joan García, que não disputou a Copa do Mundo, e de Eric García, cuja participação com a seleção espanhola se limitou aos minutos finais e decisivos da partida final.

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O trio de meio-campo se impõe

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", os contornos do meio-campo parecem os mais claros nos planos de Flick, depois que o treinador alemão definiu um trio formado por Marc Bernal como volante de contenção, Espart na posição de meia esquerda e Fermín López pelo lado direito.

A preparação do Barcelona mostrou que esse trio se tornou uma das opções mais consolidadas, depois que Flick deu oportunidade aos três jogadores de forma recorrente, num indício de que pode contar com eles desde o início da temporada.

Os contornos da defesa se definem

Na linha defensiva, o cenário também parece mais claro, com García no gol, enquanto Flick tende a apostar em Eric García pelo lado direito, Gerard Martín como zagueiro pela esquerda, ao lado de Andreas Christensen na zaga direita.

Já pelo lado esquerdo, parece que Alejandro Baldé recuperou sua posição após sua atuação no Troféu Joan Gamper, apesar da evolução alcançada por Jofre Torrents durante o período de preparação.

Assim, algumas posições defensivas parecem praticamente definidas, sobretudo com a solidez de Gerard na zaga e o retorno de Baldé ao lado esquerdo.

Raphinha fixo, e o enigma da ponta direita continua

No ataque, Raphinha mantém seu lugar pelo lado esquerdo, enquanto a disputa permanece relativamente aberta na ponta direita entre Lamine Yamal e Karim Adeyemi.

Adeyemi leva vantagem em termos de condição física e entrosamento com o grupo, depois de ter disputado um número maior de minutos na preparação, mas a presença de Lamine Yamal torna a definição dessa posição mais complexa, diante da grande importância que o astro espanhol tem dentro da equipe.

Já na posição de centroavante, Flick apostou mais em Hamza Abdelkarim durante o período de preparação, mas a partida contra o Al Ahly trouxe um sinal que pode ser significativo, depois que Gordon assumiu a posição de centroavante após a substituição do jogador egípcio.

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