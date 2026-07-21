O clube saudita Al-Hilal continua a sua busca por reforçar o plantel com os melhores elementos possíveis durante o mercado de verão em curso, de forma a compensar a fraca temporada passada. Neste contexto, voltou a polémica em torno de um dos dossiers mais destacados que o Zaeem espera fechar rapidamente com sucesso antes do início da nova temporada.

Tullio Tinti, agente do defesa italiano Alessandro Bastoni, revelou a posição do jogador quanto a deixar o Inter de Milão, à luz dos relatos que falaram sobre o interesse do Al-Hilal nos seus serviços, tendo em conta a presença do antigo treinador dos Nerazzurri, Simone Inzaghi.

Tinti afirmou em declarações à rede "Sky Sport Italia": "Normalmente, eu e os jogadores que represento respeitamos os contratos. Restam-lhe dois anos de contrato, é um grande adepto do Inter e adora este clube, e hoje não pensa em juntar-se a nenhuma outra equipa".

E acrescentou: "Se aparecer um clube que satisfaça o Inter e o jogador, poderemos conversar. Todas essas conversas ainda não são suficientes para conduzir negociações reais".

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Em resposta a uma pergunta sobre a possibilidade de Bastoni deixar a Itália após um ano difícil que atravessou dentro e fora do relvado, Tinti disse a sorrir: "Não creio que sim, e talvez pensasse dessa forma se estivesse no lugar dele".

E prosseguiu: "Este jovem tem um grande sentido de responsabilidade e ama a camisola do Inter de Milão".

O nome de Bastoni tinha sido anteriormente associado a uma transferência para o Barcelona e o Real Madrid, mas relatos italianos confirmaram que o Inter não pretende abrir mão do seu defesa internacional por menos de 70 milhões de euros.

Bastoni tem 27 anos e disputou 298 jogos com a camisola do Inter em diversas competições, ao longo dos quais conquistou três títulos da Serie A, três títulos da Taça de Itália e três títulos da Supertaça de Itália.

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