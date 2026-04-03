O agente de Tonali confirma as notícias sobre sua ligação com grandes clubes da Premier League

Bibi Rizzo, agente do jogador internacional italiano Sandro Tonali, estrela do Newcastle United, confirmou que há um interesse concreto por parte dos principais clubes da Premier League em contratar seu representado nos próximos meses.

Notícias recentes indicaram que Tonali está na mira do Arsenal e dos dois gigantes de Manchester durante a próxima janela de transferências de verão.

Em declarações divulgadas pela rede “Football Italia”, Rizzo expressou sua profunda gratidão ao Newcastle United e à sua torcida pelo enorme apoio prestado ao craque italiano, ao mesmo tempo em que confirmou o interesse dos grandes clubes da Premier League pelo jogador.

Rizzo disse: “Tonali é um campeão, antes de tudo no plano humano e, consequentemente, também em campo. A ideia era levar Sandro a um alto nível, o que era algo interessante, e acabou se revelando uma escolha acertada mesmo depois do que aconteceu posteriormente (a suspensão por apostas). Os torcedores do Newcastle e o clube trataram Sandro de forma incrível e sempre lhe deram apoio.”

Em resposta a uma pergunta sobre se Tonali é agora alvo de clubes que aspiram ao título da Premier League, o agente respondeu: “Exatamente, esse era o objetivo, e é natural que ele esteja nos planos deles, pois está apresentando um desempenho muito bom”.

Rizzo acrescentou: “Esse era o objetivo e a visão quando tomamos a decisão de nos transferirmos para o Newcastle: que Sandro se tornasse um jogador excepcional e o jogador italiano de maior valor.”

Tonali se transferiu para o Newcastle vindo do Milan no verão de 2023, em uma transação que ultrapassou os 70 milhões de euros.

No cenário internacional, o meio-campista italiano marcou um gol e deu uma assistência na vitória da “Azzurri” sobre a Irlanda do Norte por 2 a 0 na semifinal do playoff de qualificação para a Copa do Mundo na semana passada.

Apesar disso, a seleção italiana não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, após perder a final da repescagem nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovina.

Tonali marcou três gols e deu sete assistências em 47 partidas pelo Newcastle em todas as competições nesta temporada.

Vale lembrar que o contrato do astro italiano no “St. James’ Park” se estende até junho de 2028.



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