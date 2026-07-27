As negociações para a transferência do craque egípcio Mohamed Salah para o Besiktas turco esbarraram num obstáculo, depois de terem alcançado etapas avançadas ao longo dos últimos dias.

O clube turco procura contratar o internacional egípcio numa transferência a custo zero, após o fim do seu contrato com o Liverpool, tendo as negociações entre as duas partes registado uma evolução positiva depois de o Besiktas ter elevado a sua proposta para um contrato válido por duas temporadas.

Relatos da imprensa turca revelaram que a nova proposta inclui um salário anual garantido no valor de 15 milhões de euros, mas as negociações esbarraram nas exigências do agente do jogador, Ramy Abbas.

O jornalista turco Oğun Şahinoğlu confirmou que o negócio voltou a complicar-se, explicando que o custo adicional das cláusulas exigidas por Abbas, com destaque para os direitos de imagem e uma percentagem sobre as vendas de camisolas, quase equivale ao próprio salário do jogador.

O jornalista turco indicou, numa publicação na sua conta na plataforma "X", que uma nova reunião será realizada entre o agente de Salah e a direção do Besiktas, numa tentativa de ultrapassar as divergências e concluir o acordo.

Por sua vez, o jornal "turkiyetoday" referiu que a direção do Besiktas concedeu a Salah um prazo de 24 horas para responder à proposta final, que poderá elevar o total do seu rendimento anual para entre 19 e 20 milhões de euros.

O jornal esclareceu que a proposta inclui 15 milhões de euros como salário fixo, além de cerca de 4 milhões de euros em prémios ligados ao desempenho, a par de cláusulas relativas a direitos de imagem. Caso todos os prémios sejam ativados, o compromisso total do clube turco no contrato válido por duas temporadas chegará a mais de 40 milhões de euros.