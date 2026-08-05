Mobindi Marthe, empresário do jovem ponta belga Jessy Bisiwu, revelou os motivos que levaram seu cliente a assinar com o Barcelona, da Espanha, afirmando que o "projeto esportivo" do clube catalão foi o fator decisivo para fechar o negócio.

Nos últimos dias, o Barcelona havia anunciado oficialmente a contratação de Bisiwu, de 18 anos, com um contrato que se estende até 30 de junho de 2031, tornando-se o quarto reforço ofensivo da equipe neste verão, depois de Anthony Gordon, Hamza Abdelkarim e Karim Adeyemi.

Em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo", Marthe explicou que as negociações com o Barcelona demonstraram uma clara seriedade por parte do clube, afirmando: "O Barcelona nos apresentou um projeto que mostra o comprometimento do clube com o desenvolvimento de jovens talentos. O compromisso do clube e seu histórico consolidado na formação de talentos são a melhor prova disso".

O empresário do jogador acrescentou que a prioridade de Bisiwu durante todo o período de negociações foi "garantir que todos os aspectos dos diferentes projetos que lhe foram apresentados fossem avaliados com cuidado, colocando seu futuro a longo prazo em primeiro lugar". Ele enfatizou que a decisão "não foi baseada em um único fator, mas sim em encontrar o ambiente ideal para apoiar seu desenvolvimento, como jogador de futebol e como jovem".

Marthe agradeceu ao clube belga Club Brugge, afirmando que ele desempenhou um "papel fundamental" na trajetória do jogador. E disse: "Jessy Bisiwu teve um desenvolvimento notável no Club Brugge. Somos muito gratos ao clube e a todos que contribuíram para seu desenvolvimento nos últimos anos, ajudando-o a chegar a esta etapa de sua carreira no futebol".

O empresário do jogador encerrou suas declarações reforçando que Bisiwu agora está totalmente focado "em trabalhar duro todos os dias, integrar-se ao clube da melhor forma possível e dar tudo de si pelo Barcelona".

A contratação de Bisiwu faz parte da nova política do Barcelona, que se concentra em atrair jovens talentos promissores para construir uma nova geração capaz de competir no âmbito nacional e europeu nos próximos anos.