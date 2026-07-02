O agente de Enzo Fernández abre as portas para sua transferência para o Real Madrid com palavras claras

Javier Pastori, agente do argentino Enzo Fernández, craque do Chelsea, abriu as portas para a transferência do jogador para o Real Madrid neste verão.

O jogador de 25 anos é um dos nomes cotados para se juntar ao Real Madrid na próxima temporada, especialmente devido aos grandes elogios que fez ao clube e à cidade, o que o colocou em destaque.

A negociação não será fácil, pois ele tem contrato até 2032 e, segundo algumas reportagens, o Chelsea pedirá cerca de 140 milhões de euros, valor que o Real Madrid não está disposto a pagar.

Mas o jogador continua pensando em sair, e seu agente, Javier Pastori, declarou ao jornal “Marca”: “Estamos analisando a possibilidade de ele deixar o Chelsea neste verão, mas não há nada confirmado ou definitivo com nenhum clube”.

E acrescentou: “Hoje, o jogador está focado na seleção argentina; ele está disputando a Copa do Mundo e está muito perto de se classificar para as oitavas de final... Ele está pensando apenas nisso”.

Quando questionado sobre o fato de Enzo ter mencionado o quanto gosta de Madri, Pastori disse: “Ele tem muitos amigos lá e é muito próximo de Julián Álvarez. No fim das contas, os dois passam todo o tempo livre juntos lá. E eu também moro em Madri. Sempre que ele viajava, era para me ver e resolver alguns assuntos, mas, tirando isso: quem não gosta de Madri?”