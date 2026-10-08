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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

O agente de Donnarumma: o Manchester City transmitiu esta mensagem aos seus jogadores após a decisão de condenação

Liverpool x Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
G. Donnarumma
England
Itália

O clube entrou com um recurso oficial

O Manchester City mantém o otimismo apesar de ter sido oficialmente condenado pela Premier League em 114 das 115 acusações feitas contra o clube, por irregularidades financeiras.

Os clubes da Premier League exigem uma punição sem precedentes contra o Manchester City, depois de ter ficado constatado que ele cometeu mais de 100 infrações às regras financeiras.

Por sua vez, o Manchester City prometeu enfrentar a decisão da comissão até o fim, acusando-a de acreditar nas "teorias da conspiração da Premier League", tendo entrado com um recurso para anular a condenação.

O agente do goleiro Gianluigi Donnarumma afirmou que seu jogador e outros receberam garantias de que a "justiça esportiva" dará razão ao Manchester City.

Enzo Raiola disse, em declarações divulgadas pelo jornal "The Sun": "A confusão do Manchester City vai mudar alguma coisa? Não, nada vai mudar para nós ou para o Donnarumma".

E prosseguiu: "As notícias aparecem periodicamente. O clube conversou com o Gigi e todos estão tranquilos. Agora há jogos importantes contra o Liverpool e o Paris Saint-Germain, e depois disso a justiça esportiva seguirá seu curso".

E acrescentou: "Mas o Donnarumma recebeu garantias do Manchester City".

Donnarumma e os demais jogadores do elenco do Manchester City que estavam disputando partidas internacionais retornarão aos treinos nesta quinta-feira, em preparação para o jogo da Premier League no domingo contra o Liverpool.

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