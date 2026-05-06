O agente Anis Hadj Moussa dá um sinal muito claro ao Feyenoord sobre o futuro

Anis Hadj Moussa está tendo uma excelente temporada no Feyenoord, o que faz com que seja de se esperar que ele seja transferido no próximo verão. Mohamed Dahmal, agente do jogador argelino, enviou um sinal muito claro à diretoria do clube de Roterdã.

O Olympique de Marselha já vem sendo associado a Hadj Moussa há algum tempo, mas também o OGC Nice e o Sunderland são vistos como possíveis destinos para o ponta. Em entrevista ao Maghreb Foot, o agente Dahmal afirma que Hadj Moussa ainda não está pensando em uma transferência.

“Não estamos focados tanto em uma possível transferência de Anis Hadj Moussa para outro clube, mas sim no fato de que ele está encerrando a temporada de forma forte no Feyenoord”, afirmou. O time de Roterdã parece, neste momento, praticamente garantido no segundo lugar da Eredivisie e, com isso, com uma vaga direta na Liga dos Campeões.

“Depois disso, Hadj Moussa se preparará para o próximo grande desafio que o aguarda, a saber, a Copa do Mundo com a Argélia, que começará em breve.”

Dahmal admite que há muito interesse em Hadj Moussa e, ao mesmo tempo, envia um sinal claro ao Feyenoord. “A decisão final sobre o seu futuro cabe ao clube”, afirma ele. Hadj Moussa, portanto, não vai pressionar por uma saída.

No entanto, dentro e ao redor do Feyenoord, espera-se que Hadj Moussa esteja em sua última temporada na Holanda. O driblador de 24 anos ainda tem contrato até meados de 2030, o que permite ao clube de Roterdã se colocar em posição de vantagem. A mídia estrangeira espera uma taxa de transferência superior a 30 milhões de euros.

Hadj Moussa provavelmente não será o único jogador importante a deixar o Feyenoord. Ayase Ueda também parece estar pronto para o próximo passo em sua carreira, enquanto Givairo Read está na mira de times como Bayern de Munique e Manchester City.