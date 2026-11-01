O AEK Atenas sofreu uma derrota surpreendente para o rival Panathinaikos por 2 a 0, no confronto do clássico que reuniu as duas equipes neste domingo, encaixando sua primeira derrota nesta temporada do Campeonato Grego, antes de um difícil teste europeu contra o Real Madrid, na noite de terça-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa.

A derrota veio em um momento difícil para a equipe grega, que entrava no confronto com a moral elevada após conquistar três vitórias consecutivas na competição nacional, mas fracassou em manter sua sequência de resultados positivos, congelando sua pontuação e ampliando a diferença entre ela e o Panathinaikos para sete pontos.

Os donos da casa não deram ao adversário a chance de respirar, depois que Andreas Tetey abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, colocando o AEK Atenas sob pressão precoce, antes que Santiago Andino ampliasse a vantagem com o segundo gol no início do segundo tempo, aumentando a dificuldade da missão da equipe visitante de buscar a virada.

O AEK Atenas tentou diminuir a diferença e voltar ao clima da partida, criando algumas chances que poderia ter aproveitado para mudar o rumo do jogo, mas não conseguiu convertê-las em gols, apesar de disputar os últimos vinte minutos com superioridade numérica, saindo ao final com uma derrota dolorosa diante de seu adversário tradicional.

Próximas partidas AEK Liga dos Campeões 12:45 RMA

Esse resultado coloca o AEK Atenas diante de um grande desafio para recuperar seu equilíbrio rapidamente, já que não tem muito tempo para corrigir seus erros antes de receber o Real Madrid, em um confronto que exige maior concentração e disciplina, especialmente porque a equipe merengue entra no jogo com a ambição de manter a sequência de vitórias, o que torna a missão dos donos da casa ainda mais difícil após o tropeço no clássico.