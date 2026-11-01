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O AEK Atenas recebe um duro golpe antes do confronto com o Real Madrid pela Liga dos Campeões

Panathinaikos x AEK Athens
Panathinaikos
AEK Athens
Super League
AEK Athens x Real Madrid
Real Madrid
Liga dos Campeões
Grécia
Espanha

O confronto será na quarta-feira

O AEK Atenas sofreu uma derrota surpreendente para o rival Panathinaikos por 2 a 0, no confronto do clássico que reuniu as duas equipes neste domingo, encaixando sua primeira derrota nesta temporada do Campeonato Grego, antes de um difícil teste europeu contra o Real Madrid, na noite de terça-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa.

A derrota veio em um momento difícil para a equipe grega, que entrava no confronto com a moral elevada após conquistar três vitórias consecutivas na competição nacional, mas fracassou em manter sua sequência de resultados positivos, congelando sua pontuação e ampliando a diferença entre ela e o Panathinaikos para sete pontos.

Os donos da casa não deram ao adversário a chance de respirar, depois que Andreas Tetey abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, colocando o AEK Atenas sob pressão precoce, antes que Santiago Andino ampliasse a vantagem com o segundo gol no início do segundo tempo, aumentando a dificuldade da missão da equipe visitante de buscar a virada.

O AEK Atenas tentou diminuir a diferença e voltar ao clima da partida, criando algumas chances que poderia ter aproveitado para mudar o rumo do jogo, mas não conseguiu convertê-las em gols, apesar de disputar os últimos vinte minutos com superioridade numérica, saindo ao final com uma derrota dolorosa diante de seu adversário tradicional.

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04 de nov. de 2026

RMA

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Esse resultado coloca o AEK Atenas diante de um grande desafio para recuperar seu equilíbrio rapidamente, já que não tem muito tempo para corrigir seus erros antes de receber o Real Madrid, em um confronto que exige maior concentração e disciplina, especialmente porque a equipe merengue entra no jogo com a ambição de manter a sequência de vitórias, o que torna a missão dos donos da casa ainda mais difícil após o tropeço no clássico.

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