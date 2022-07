O adversário de Palmeiras ou Cerro nas quartas de final da Libertadores 2022

O Verdão venceu fora de casa e está em vantagem para o confronto de volta das oitavas da Libertadores

Após uma fase de grupos perfeita, o Palmeiras se classificou na primeira colocação do grupo A, com 25 gols marcados e apenas três sofridos nos seis jogos disputados.

Na fase de oitavas de final da competição, o desafio é contra o Cerro Porteño, do Paraguai. O duelo de ida terminou em vitória do Verdão por 3 a 0 na casa do adversário, deixando a vaga para as quartas de final bem encaminhada.

A vaga está próxima de ser definida, mas quem será o adversário de Palmeiras ou Cerro Porteño nas quartas de final?

Conforme chaveamento definido no dia do sorteio dos confrontos de oitavas de final, o vencedor do duelo entre brasileiros e paraguaios enfrenta o Atlético-MG nas quartas de final. O Galo se classificou após eliminar o Emelec, por 2 a 1 no placar agregado.