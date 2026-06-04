A Suécia, assim como a seleção holandesa, não conseguiu vencer o jogo fora de casa antes da Copa do Mundo. Em Solna, o empate com a Grécia por 2 a 2 foi marcado por um gol de empate no último segundo. Com isso, a equipe de Graham Potter embarca com um gosto amargo no voo rumo aos Estados Unidos.

Ao contrário do último amistoso contra a Noruega (derrota por 3 a 1), os craques Alexander Isak e Viktor Gyökeres estiveram em campo pela Suécia. Os dois formaram a dupla de ataque, como provavelmente acontecerá na Copa do Mundo, até serem substituídos aos 62 minutos.

Mesmo assim, a Suécia teve bastante dificuldade contra os gregos em sua própria Strawberry Arena, em Solna. Já aos dez minutos, a bola estava no fundo da rede: Christos Tzolis manteve a visão de jogo e passou a bola para Kostas Tsimikas, que, com sua perna direita menos habilidosa, chutou lindamente no ângulo superior.

Assim, a Suécia teve que correr atrás do placar. Após meia hora, Gyökeres teve uma chance clara de empatar, mas, cara a cara com o goleiro Konstantinos Tzolakis, o atacante do Arsenal decidiu dar um passe. A jogada falhou completamente, para a frustração da torcida nas arquibancadas.

Por outro lado, a Grécia era pelo menos tão perigosa quanto. A Suécia teve sorte de não sofrer mais gols. Dimitrios Kourbelis e Vangelis Pavlidis acertaram a trave, e Tzolis chutou com efeito, passando raspando na trave.

Aos 53 minutos, finalmente saiu o gol de empate. Gyökeres viu seu tiro livre desviar em Pavlidis, deixando Tzolakis sem chances: 1 a 1. Isso deu à equipe de Potter uma dose de energia renovada. A Grécia foi ainda mais pressionada e isso levou, no meio do segundo tempo, ao 2 a 1, com Gustaf Nilsson.

A vitória parecia não correr mais risco, mas, na última jogada da partida, a Grécia ainda conseguiu empatar: Georgios Masouras deixou a Suécia com um grande transtorno ao marcar o 2 a 2. No sábado, 20 de junho, a seleção holandesa será a adversária da Suécia na segunda partida da fase de grupos.