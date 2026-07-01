O adversário da Itália... Ex-jogador da seleção americana lidera a Bósnia contra os EUA!

Esmir Bajraktařević, estrela da seleção da Bósnia e Herzegovina, tem uma história de vida excepcional antes do confronto contra os Estados Unidos nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Ele nasceu no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, filho de pais bósnios que sobreviveram ao massacre de Srebrenica em 1995, no qual mais de 8.000 muçulmanos bósnios foram mortos, incluindo quatro de seus tios e seu avô paterno.

Apesar de ter defendido a seleção dos Estados Unidos em um amistoso, em janeiro de 2024, Bajraktařević (21 anos) decidiu posteriormente mudar sua filiação internacional para a seleção da Bósnia, afirmando que representar o país de seus pais sempre foi sua escolha desde o início.

O jogador do PSV Eindhoven, da Holanda, disse: “Sempre que jogo, estou representando minha família”, segundo reportagem do jornal “The Athletic”.

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O jogador chamou a atenção ao marcar o pênalti decisivo que eliminou a Itália e garantiu à Bósnia a vaga na Copa do Mundo de 2026, antes de comemorar levantando a camisa para mostrar o nome de sua família, em um gesto simbólico para homenagear suas raízes e o legado de sua família.

Bajraktarović cresceu em Wisconsin, nos Estados Unidos, e se destacou na base do New England Revolution antes de ser promovido ao time principal; em seguida, transferiu-se para o PSV Eindhoven, da Holanda, no início de 2025, em uma transação avaliada em cerca de 6 milhões de dólares.

Bajraktařević se prepara agora para um confronto especial contra os Estados Unidos, país onde nasceu e pelo qual jogou uma vez pela seleção, na tentativa de levar a Bósnia às oitavas de final da Copa do Mundo, enquanto muitos veem em sua história a personificação da vitória da vida sobre os tragédias da guerra, transformando o sofrimento de sua família em fonte de inspiração para as novas gerações.