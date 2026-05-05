O ADO Den Haag espera contratar o atacante do PSV, que já marcou dezesseis gols nesta temporada

O ADO Den Haag pretende contratar Jesper Uneken para disputar a VriendenLoterij Eredivisie, segundo o Eindhovens Dagblad. O atacante de 21 anos pode deixar o PSV sob “condições não muito exigentes”.

No Philips Stadion, Uneken ainda tem contrato até meados de 2027. O jovem artilheiro pode deixar o atual campeão nacional com uma média de gols por jogo bastante alta.

Uneken jogou apenas dois minutos na equipe principal do PSV. Durante sua estreia contra o AZ (vitória por 5 a 1) em 2024, ele marcou logo de cara.

Nesta temporada, Uneken joga por empréstimo pelo RKC. Após 38 partidas oficiais, o total é de 16 gols e 6 assistências.

O ADO gostaria de contratar Uneken do PSV após esta temporada. Rik Elfrink informa que o atacante não faz parte dos planos futuros de Peter Bosz.

“A expectativa é que o PSV ainda queira receber uma quantia modesta por ele e negociar uma porcentagem de revenda com seu novo clube. Se Uneken tiver um bom desempenho, o PSV poderá receber uma quantia extra por ele”, escreve Elfrink em seu artigo.

De acordo com o Transfermarkt, Uneken vale cerca de 600 mil euros. Jesper é filho do ex-zagueiro Peter Uneken.