O ADO Den Haag é campeão de fato após mais uma derrota do SC Cambuur; o Vitesse espera disputar a quarta fase

O ADO Den Haag terá que esperar mais um pouco pelo título da Keuken Kampioen Divisie. O líder venceu de forma convincente por 4 a 0 contra o FC Eindhoven, mas o SC Cambuur conquistou um ponto contra o FC Dordrecht (1 a 1), o que significa que a disputa pelo título ainda não está oficialmente decidida. Com três partidas ainda por disputar, a diferença entre o primeiro e o segundo colocado é de 9 pontos. Enquanto isso, o Willem II e o Vitesse também tiveram bons resultados na disputa pelo quarto lugar.

ADO Den Haag - FC Eindhoven 4 a 0

O campeonato da KKD poderia, em teoria, ter sido decidido na noite de segunda-feira. Para isso, o ADO precisava vencer o FC Eindhoven e o Cambuur perder para o FC Dordrecht. Os jogadores de Haia, de qualquer forma, fizeram o que precisavam: após uma chance perdida por Evan Rottier, o gol saiu em menos de meia hora, marcado por Daryl van Mieghem. No segundo tempo, o líder deu continuidade ao jogo de forma adequada. A enorme superioridade foi convertida em uma vitória por 4 a 0 por meio de Steven van der Sloot (escanteio), Jesse Bal (cabeceio) e Nigel Thomas.

SC Cambuur - FC Dordrecht 1-1

A equipe de Henk de Jong foi superior, embora tenha demorado até os 64 minutos para que o 1 a 0 aparecesse no placar. O capitão Mark Diemers viu um chute forte de longe desaparecer no canto. O Cambuur parecia garantir os três pontos, mas Stéphano Carrillo impediu isso. Ele marcou em um escanteio, após falhas do goleiro e da defesa dos frísios. As aspirações ao título, se é que existiam, podem ser definitivamente arquivadas em Leeuwarden.

Roda JC Kerkrade - Willem II 0-1

O Willem II viu o Almere City ser derrotado no início do dia e, assim, os de Tilburg podiam fazer bons negócios na quarta rodada. E foi o que aconteceu. Aos 18 minutos, o Roda JC não conseguiu afastar a bola e Nick Doodeman acabou empurrando a bola para o gol: 0-1. Em uma partida que, fora isso, não foi muito espetacular e teve poucas chances, o Willem II se manteve firme.

De Graafschap - Jong AZ 5 a 0

O De Graafschap teve uma tarde relativamente tranquila no Vijverberg. Reuven Niemeijer foi o grande destaque do time dos Superboeren. Ele já havia marcado o 1 a 0 no primeiro tempo, mas após o cartão vermelho recebido por Rio Robbemond, a tensão do jogo desapareceu completamente. Niemeijer completou seu hat-trick, e Stijn Bultman e Kyano Kwint também contribuíram para ampliar o placar: 5 a 0.

Vitesse - Jong Ajax 6-1

Adam Tahaui abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo com um chute certeiro de perto da linha de fundo. Nino Zonneveld, que acabara de entrar em campo, dobrou a vantagem do Vitesse pouco depois. No segundo tempo, Zonneveld colocou o jogo no lugar certo com um gol, após um belo passe de calcanhar de Naoufal Bannis. Tijn Peters respondeu pelo Jong Ajax com uma bela e certeira cabeçada. Mas não houve pânico no Vitesse, onde Bannis finalizou com precisão após um ataque rápido, e Valon Zumberi e Mathijs Marschalk aumentaram o placar para 6 a 1.

FC Emmen - MVV Maastricht 2-1

Freddy Quispel colocou o FC Emmen na frente, após um bom trabalho preparatório do companheiro de ataque Romano Postema. Do nada, Jael Pawirodihardjo empatou para o MVV Maastricht. Postema, artilheiro da Keuken Kampioen Divisie com 21 gols, restaurou a vantagem do Emmen aos 55 minutos. Pouco depois, houve um revés, pois Quispel foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, e consequentemente o cartão vermelho, após uma entrada violenta. Apesar de estar em desvantagem numérica, o Emmen conseguiu manter a vantagem mínima até o final.

TOP Oss - Jong FC Utrecht 3-1

Rafik El Arguioui colocou o Jong FC Utrecht na frente logo aos sete minutos. O TOP Oss se recompôs e empatou logo após o intervalo, com Tijmen Wildeboer marcando o 1 a 1. O lanterna sentiu o cheiro de sangue e, aos quase trinta minutos, passou para 2 a 1. Leonel Miguel cabeceou para o gol após um escanteio. O time da casa continuou pressionando e foi Mauresmo Hinoke quem marcou com precisão na segunda trave. Vitória, portanto, para o TOP Oss após um início difícil. Jong PSV - VVV-Venlo 1 a 0

Jong PSV - VVV-Venlo 1-0

O VVV-Venlo começou com ímpeto, embora duas boas chances de Dean Zandbergen não tenham sido aproveitadas. Foi justamente o Jong PSV que abriu o placar aos 52 minutos de jogo. Um cruzamento pela direita foi cabeceado para o gol por Austyn Jones. O VVV tentou reagir na reta final em De Herdgang, mas a derrota não pôde mais ser evitada pelos visitantes de Limburg.