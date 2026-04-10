O ADO Den Haag é campeão da KKD, mas, por este motivo inusitado, não receberá o troféu por enquanto

O ADO Den Haag sagrou-se campeão da Keuken Kampioen Divisie na noite de sexta-feira, sem precisar jogar. O SC Cambuur não conseguiu passar do empate em 1 a 1 contra o FC Den Bosch, o que fez com que os de Haia ficassem matematicamente garantidos no título.

No domingo, o ADO entra em campo, visitando o FC Dordrecht, mas ainda não receberá o troféu. A prefeitura de Dordrecht tomou essa decisão na sexta-feira, em consulta com o FC Dordrecht e a polícia. “Esta decisão foi tomada com base em considerações de segurança”, informou o clube.

O ADO, no entanto, encara isso de forma positiva, pois agora receberá o troféu no próximo jogo em casa contra o RKC Waalwijk. “Embora, naturalmente, gostássemos de receber o troféu imediatamente após conquistarmos o campeonato, essa situação também oferece uma bela oportunidade de viver esse momento especial junto com o maior número possível de torcedores em nosso próprio estádio”, informa o clube.

FC Den Bosch - SC Cambuur 1-1

O SC Cambuur sabia de antemão que a festa do título do ADO Den Haag só poderia ser adiada de uma maneira: com uma vitória. Logo no início da partida, a equipe de Henk de Jong teve a chance de dar um grande passo na direção certa, mas Mark Diemers falhou na cobrança de pênalti. Pepijn van de Merbel defendeu com maestria o chute no canto esquerdo.

O placar permaneceu empatado por muito tempo, mas no segundo tempo o Den Bosch assumiu o controle da partida. Jack de Vries foi o finalizador de um forte ataque. Assim, restava uma tarefa gigantesca para o Cambuur, mas os frísios não conseguiram virar o jogo. Diemers ainda empatou em 1 a 1 com um segundo pênalti, mas isso também não adiantou mais nada para o Cambuur. Assim, o ADO sagrou-se definitivamente campeão.

FC Eindhoven - Roda JC Kerkrade 1-3

O Roda JC começou com tudo e já estava na frente após um minuto. Anthony van den Hurk finalizou muito bem um cruzamento. A alegria dos limburguenses não durou muito, pois já aos seis minutos Clint Essers empatou o jogo. No entanto, o Roda acabou conquistando os importantes três pontos: Van den Hurk converteu um pênalti no segundo tempo e Joey Müller fez o 1 a 3.

RKC Waalwijk - FC Emmen 5-0

Tim van der Leij abriu o placar para o RKC Waalwijk após pouco mais de quinze minutos de jogo, após um cruzamento rasteiro e preciso de Denilho Cleonise. Poucos minutos depois, Harrie Kuster ampliou a vantagem, marcando pelo RKC pela sétima partida consecutiva. O time da casa selou o resultado com 20 minutos restantes no relógio. Uma cobrança de falta desviada de Juan Familia-Castillo voou para o canto esquerdo. Ryan Fage e Tim van der Leij ampliaram ainda mais o placar nos acréscimos: 5 a 0. No geral, uma noite de sucesso para os jogadores de Waalwijk em casa.

MVV Maastricht - Helmond Sport 0-0

A maior chance do primeiro tempo foi de Onesime Zimuangana, que, apesar disso, não conseguiu marcar pelo Helmond Sport. Ambas as equipes tentaram, mas não fizeram um espetáculo no De Geusselt. A partida foi interrompida por alguns instantes após o intervalo devido a fogos de artifício e foguetes lançados em comemoração ao 50º aniversário da torcida organizada do MVV. Por causa disso, as equipes tiveram que se retirar para dentro do vestiário. Após uma interrupção de dez minutos, a partida foi retomada, mas a fase final não definiu um vencedor em Maastricht.