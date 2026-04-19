O ADO aposta alto e pretende entrar na Eredivisie com ex-jogadores de destaque do Ajax e do PSV

O ADO Den Haag está interessado em contratar Jayden Braaf, segundo informou Fabrizio Romano na manhã de domingo. O campeão da Keuken Kampioen Divisie é, inclusive, o favorito para ficar com o atacante.
O ADO não é o único a querer contratar Braaf, que está sem contrato. O clube enfrenta concorrência de times como o CF Cádiz e o Portsmouth FC.
Braaf jogou nas categorias de base tanto do Ajax quanto do PSV. Aos 16 anos, ele se transferiu para a academia do Manchester City.
No time sub-23 do Manchester City, ele teve um bom desempenho, marcando 12 gols em 24 partidas. No entanto, acabou não conseguindo chegar ao time principal. O clube o emprestou ao Udinese.
Na Itália, ele disputou apenas quatro partidas e não conseguiu causar boa impressão. Quando voltou ao Manchester City, surgiu um atrito, o que o levou a deixar o clube.
Após passagens pelo Borussia Dortmund, Hellas Verona, Fortuna Sittard e Salernitana, ele ficou sem clube no verão passado. O ADO quer agora oferecer a ele a chance de jogar na Eredivisie.