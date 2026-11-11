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Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images
Ahmed Mansy
Traduzido por

O adiamento da Copa da Ásia o salvou: definida a data do retorno de Nawaf Al-Aqidi ao Al-Nassr

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Relatos da imprensa revelaram a data de retorno de Nawaf Al-Aqidi, goleiro do Al-Nassr e da seleção da Arábia Saudita, para participar das partidas no próximo período, após a forte lesão que sofreu no período passado.

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Al-Oqaidi sofreu uma lesão no cotovelo durante a vitória da seleção da Arábia Saudita sobre o Kuwait por 1 a 0, em setembro passado, no estádio Al-Inmaa, em Jeddah, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Golfo Árabe em sua 27ª edição, o "Gulf 27".

A lesão provocou a ausência do goleiro saudita do gol da Arábia Saudita no restante das partidas do torneio, assim como na data Fifa durante o mês de novembro em curso, além de sua ausência do Al-Nassr ao longo do período passado.

Al-Oqaidi passou por uma cirurgia no local da lesão no cotovelo, na capital britânica, Londres, no dia 16 de outubro passado, para em seguida iniciar a jornada de retorno aos gramados.

De acordo com o jornal saudita "Arriyadiyah", Nawaf Al-Oqaidi iniciou seu programa de tratamento e reabilitação no centro "Aspetar", na capital catari, Doha, a fim de voltar a disputar partidas no próximo período.

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O jornal esclareceu que o goleiro saudita precisará de um período que varia de 4 a 6 semanas durante esse programa, no qual realizará treinos diários que se estendem por 3 horas, antes de passar por um período de avaliação feito pelo médico responsável pelo tratamento.

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Após passar pelo período de avaliação, o médico responsável pelo tratamento determinará se o goleiro do Al-Nassr poderá voltar a participar dos treinos e das partidas normalmente, ou se precisará completar as fases de reabilitação por um período adicional.

Isso ocorre em meio a um acompanhamento contínuo do departamento médico do Al-Nassr, em coordenação com o da seleção da Arábia Saudita, conforme revelado pela conta da seleção saudita na rede "X" anteriormente.

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Isso significa que Al-Oqaidi não poderá retornar antes do fim do mês de dezembro próximo, aproximadamente, o que significa que ele teria desfalcado a Copa da Ásia 2027 caso ela fosse disputada em sua data original normalmente.

Estava previsto que a Arábia Saudita sediasse a Copa da Ásia 2027 no período de 7 de janeiro até 5 de fevereiro próximo, com a participação de 24 seleções.

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No entanto, a Confederação Asiática de Futebol decidiu adiar o torneio asiático para que ele comece em dezembro do próximo ano, estendendo-se até janeiro de 2028, devido às circunstâncias logísticas pelas quais a Arábia Saudita estava passando.

O adiamento da Copa da Ásia 2027 pode representar um ponto de luz para Nawaf Al-Oqaidi, que trabalhará para retornar no início do próximo ano e tentar recuperar sua posição de titular no Al-Nassr, para voltar às fileiras da seleção saudita.

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Vale lembrar que Al-Oqaidi não conseguiu garantir uma vaga na escalação titular do Al-Nassr desde o início da temporada atual, quando ficava no banco como reserva do goleiro brasileiro Bento, antes de a lesão afastá-lo por completo da disputa das partidas.