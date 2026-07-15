O acordo foi fechado... Jogador marroquino retorna à Liga Francesa

O jogador marroquino Amir Richardson está prestes a retornar ao Le Havre, clube francês pelo qual passou antes de deixá-lo no verão de 2023.

Os clubes italiano Fiorentina e Le Havre chegaram a um acordo que prevê a transferência do meio-campista, de 24 anos, por empréstimo de uma temporada, com opção de compra no valor de 8 milhões de euros, segundo o jornal francês “L’Équipe”.

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Isso ocorre depois que Richardson passou a segunda metade da última temporada emprestado ao Copenhague, da Dinamarca, por seis meses, antes que o clube decidisse não exercer a opção de compra.

O Le Havre conseguiu fechar o negócio após negociações com a Fiorentina, em sua tentativa de trazer de volta ao Estádio Océane um dos principais produtos de sua base, que havia deixado o clube há três anos.

Além disso, o Le Havre levou a melhor na disputa pela contratação de Richardson contra o Nice, que aguardava a disponibilização de recursos financeiros provenientes da venda de alguns de seus jogadores antes de avançar para fechar o negócio.

Espera-se que o jogador marroquino passe por exames médicos na próxima sexta-feira ou sábado, como preparação para o anúncio oficial de seu retorno ao Le Havre.

Vale lembrar que Richardson disputou nove partidas pela seleção principal do Marrocos, mas foi deixado de lado pela comissão técnica dos Leões do Atlante para a Copa Africana das Nações de 2025 e a Copa do Mundo de 2026.