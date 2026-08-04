O Manchester City procura um novo goleiro depois que seu goleiro reserva, James Trafford, ficou perto de se juntar às fileiras do Leeds United por 47 milhões de euros.

O jovem goleiro inglês chegou ao Manchester City no verão passado, mas em seguida o italiano Gianluigi Donnarumma também se juntou aos Citizens para se tornar o goleiro titular.

A equipe do técnico Enzo Maresca busca agora contratar o veterano goleiro argentino Gerónimo Rulli, de 34 anos, que possui experiência no Campeonato Espanhol, segundo informou o jornal "Mundo Deportivo".

De acordo com as informações, o argentino já concordou com os termos de seu contrato de duas temporadas, restando apenas dar os retoques finais nos detalhes de sua transferência entre o Etihad Stadium e o Olympique de Marselha, seu clube atual.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube inglês já apresentou sua primeira proposta à equipe francesa.

Em relação a essa mudança na posição de goleiro, o técnico italiano falou antes da partida amistosa do Manchester City em Seul: "Não há novidades até agora, James ainda é jogador do City e Rulli ainda é jogador do Marselha, então vamos esperar e ver nos próximos dias".

Com a contratação de Gerónimo Rulli, o Manchester City terá um goleiro com vasta experiência, especialmente no Campeonato Espanhol. Após passar pelas categorias de base do clube argentino Estudiantes de La Plata, chegou à Espanha para jogar pela Real Sociedad, onde passou cinco temporadas, de 2014/15 a 2018/19, disputando 170 partidas.

E depois de um ano no Montpellier, retornou à Espanha, desta vez para o Villarreal, onde passou três temporadas e disputou 80 partidas, sagrando-se campeão da Liga Europa.

Após um período na França, a transferência para a Premier League pode ser a coroação ideal de uma longa carreira, ao longo da qual também conseguiu representar seu país 8 vezes e fez parte do grupo de jogadores que conseguiu erguer a Copa do Mundo no Catar 2022.