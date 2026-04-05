O acordo está fechado... Zidane realiza seu sonho após anos de espera

Começou a contagem regressiva para o retorno de Zinedine Zidane, ex-técnico do Real Madrid, ao mundo do treinamento pela seleção francesa, cargo com o qual Zizou sempre sonhou e pelo qual recusou várias ofertas.

Espera-se que Zidane suceda a Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, que anunciou sua saída dos “Les Bleus” há alguns meses, sendo que a Copa do Mundo de 2026 será sua última aparição com a equipe.

Relatos anteriores revelaram os passos dados pelo ex-técnico do Real Madrid, e que seu retorno ao comando técnico, desta vez pela seleção, já é um fato consumado.

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De acordo com o que publicou o jornal espanhol “AS” neste domingo, Zidane “finalizou seu acordo com a Federação Francesa de Futebol” para assumir a direção da seleção francesa após o término da Copa do Mundo de 2026, após um afastamento de quatro anos dos gramados, após seu segundo mandato no Real Madrid.

Nas últimas semanas, Zidane recebeu uma proposta para retornar imediatamente ao comando de um dos grandes clubes, mas sua resposta foi definitiva, o que obrigou o clube em questão a procurar outro técnico, segundo o “As”.

O técnico, que conquistou três títulos consecutivos da Liga dos Campeões com o Real Madrid, esclareceu que seu futuro já está definido e que o acordo, que já estava em andamento há algum tempo com a Federação Francesa, tornou-se definitivo.

Durante o período em que esteve afastado do comando técnico, Zidane recebeu várias propostas, e seu nome foi repetidamente associado à possibilidade de retornar ao Real Madrid, o único clube que treinou ao longo de sua carreira, além da equipe de reservas.

Apesar de alguma tensão após sua saída em 2021, sua relação com a diretoria do clube voltou ao normal.

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Nos últimos anos, Zidane concentrou-se em acompanhar a trajetória futebolística dos seus filhos: Luca no Granada, Theo no Córdoba e Elías na equipe juvenil do Real Betis, além de costumar assistir aos jogos do Real Madrid no estádio “Santiago Bernabéu” a partir de uma cabine privada. Ele também acompanhou de perto os jogos da seleção argelina durante a Copa Africana das Nações.

Apesar das inúmeras propostas que recebeu, incluindo uma oferta gigantesca do Al-Hilal, além do interesse do Paris Saint-Germain e do Chelsea, as opções de Zidane eram limitadas e claras em sua mente: ou treinar a seleção francesa ou voltar ao Real Madrid, sem considerar qualquer outro destino.