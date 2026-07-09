Uma reportagem divulgada hoje, quinta-feira, revelou que o Barcelona está prestes a fechar uma negociação importante com a Bundesliga, durante a atual janela de transferências de verão.

O Barcelona busca reforçar seu ataque durante a atual janela de transferências de verão, diante das mudanças ocorridas com as saídas de Robert Lewandowski e Marcus Rashford.

Além disso, Karim Ademi (24 anos) está prestes a se tornar uma das maiores contratações do Barcelona. De acordo com Fabrizio Romano, especialista em transferências, o ponta alemão, que vem do Borussia Dortmund, chegou a um acordo definitivo com o clube catalão sobre os termos de seu contrato, tanto em relação à duração quanto aos detalhes financeiros.

Além disso, relatos indicam que o jogador comunicou ao clube alemão seu desejo de sair neste verão e sua intenção de avançar nas negociações com o Barcelona.

O foco agora está no acordo entre os dois clubes... Relatos indicam que o Barcelona apresentou uma proposta inicial ao Borussia Dortmund para contratar o atacante, e as negociações estão em andamento.

O clube alemão está ciente de que se encontra em uma posição negocial mais delicada, já que o contrato de Ademi termina em junho de 2027 e ele não pretende renová-lo.

O jogador está claro quanto à sua decisão: ele escolheu se juntar ao Barcelona, e seu agente, Jorge Mendes, teve um papel fundamental nessa transferência.

O atacante alemão é representado pela agência “Gestifoot”, que mantém uma relação estreita com o clube catalão e já participou de outras negociações de transferência. A vontade de Ademi contribuiu para que a negociação chegasse à sua fase final.

Enquanto isso, o Borussia Dortmund precisa encontrar uma maneira de recuperar parte do investimento feito em um jogador que poderá se tornar livre de contrato dentro de um ano.

O clube alemão tentou, nos últimos meses, convencê-lo a renovar seu contrato, mas a falta de um acordo mudou a situação, e Ademi tornou-se um jogador cotado para ser transferido neste verão.

O valor do atacante é de cerca de 40 milhões de euros, embora o Barcelona esteja, segundo relatos, tentando reduzir esse valor.

No aspecto esportivo, Hans Flick, especialista em futebol alemão, manifestou sua aprovação à contratação do jogador, conforme informou o jornal “Mundo Deportivo”.

Ademi se destaca pela velocidade e pela capacidade de romper as defesas, além de sua versatilidade ofensiva, já que pode atuar nas duas laterais, especialmente ao avançar pela lateral direita em profundidade — o que se encaixa na busca do Barcelona por reforçar suas opções de ataque.

Após chegar a um acordo com o jogador como um primeiro passo importante, o Barcelona enfrenta agora a fase decisiva: concluir a negociação com o Borussia Dortmund. Ademi já escolheu seu destino, e o Barcelona está trabalhando para transformar essa intenção em uma contratação oficial para a temporada 2026-2027.