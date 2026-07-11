O acordo está fechado... O Barcelona contrata a promissora estrela belga

O Barcelona, da Espanha, chegou a um acordo com o Club Brugge, da Bélgica, para contratar seu jovem ponta, após mais de seis meses de negociações entre as duas partes, segundo o jornal catalão “Sport”.

No fim, os dois clubes chegaram a um acordo para concretizar a transferência do belga Jesse Bissouo por cerca de 10 milhões de euros, com o Club Brugge mantendo 30% do valor de qualquer futura transferência do jogador.

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E o Brugge acabou cedendo, apesar de o contrato de Bessiou se estender até 2027, depois que o jogador demonstrou forte desejo de vestir a camisa do Barcelona e se recusou a renovar seu contrato.

O clube catalão considera a negociação um investimento estratégico para o futuro, pois está convencido de que o jogador possui potencial para se tornar uma estrela mundial, graças à sua grande velocidade, habilidades técnicas e capacidade de fazer a diferença.

O jornalista Sasha Tavolieri confirmou que o acordo entre o Barcelona e o Brugge está fechado, e que os trâmites foram acelerados nas últimas horas. Atualmente, os documentos oficiais estão sendo preparados, e Bessiou viajará na próxima semana para Barcelona para passar por exames médicos, antes de se juntar à pré-temporada da equipe principal em preparação para a nova temporada.

Descobertas da Copa do Mundo

O jogador belga atuará na equipe reserva, mas também participará dos treinos da equipe principal sob o comando do técnico Hans Flick, como parte do plano do clube para acelerar seu desenvolvimento.

Bessiou impressionou muito os dirigentes do Barcelona após sua recente participação com a seleção da Bélgica na Copa do Mundo Sub-20, realizada no Catar. Lá, ele chamou a atenção dos olheiros do clube catalão, ao lado de Hamza Abdelkarim, que o Barcelona também conseguiu contratar.

Bessiou joga bem como ponta esquerda pura e se destaca pela velocidade extraordinária e pela habilidade excepcional em duelos individuais (1 contra 1). Os dirigentes do Blaugrana acreditam que ele possui as qualidades necessárias para se tornar uma das maiores estrelas do futebol mundial nos próximos anos.

O Barcelona sabia que contratar Bessiou não seria uma tarefa fácil, mas considerou isso um objetivo estratégico para o futuro; por isso, toda a comissão técnica se envolveu nos esforços para convencer o jogador e negociar com o Club Brugge.

Uma temporada difícil

Bessio passou por uma temporada difícil devido a lesões, além da redução de suas oportunidades de jogo no Club Brugge, após ter se recusado a renovar seu contrato. Apesar de ter recebido ofertas de vários clubes da Premier League, ele já havia decidido, há meses, escolher o Barcelona para continuar a desenvolver sua carreira, segundo o jornal “Sport”.

Assim que a negociação for concluída, este se tornará o maior investimento feito pelo Barcelona em um jogador da equipe reserva, dentro da política do clube de se antecipar à concorrência no mercado de transferências e contratar os maiores talentos, preparando-os para a promoção à equipe principal no futuro.