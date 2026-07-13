O acordo está fechado... O Al-Ahli da Arábia Saudita fecha a contratação de Trincão

O Al-Ahli saudita está dando os últimos retoques na contratação do português Francisco Trincão, ponta do Sporting de Lisboa, em preparação para o anúncio oficial de sua chegada.

Reportagens da imprensa indicaram que o Al-Ahli chegou a um acordo com o Sporting de Lisboa sobre a contratação do jogador português de 26 anos, restando apenas obter o consentimento dele.

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O renomado jornalista italiano Fabrizio Romano confirmou que o Al-Ahly conseguiu fechar a negociação de forma definitiva, por 45 milhões de euros, além de outros 5 milhões em variáveis, após obter o consentimento de Trincão.

Está previsto que Trincão assine um contrato com o Al-Ahly que garanta sua permanência por, no mínimo, três temporadas, com um salário anual estimado em cerca de 10 milhões de euros.

Trincão era um alvo de destaque para vários clubes europeus durante a atual janela de transferências de verão, mas o Al-Ahly fechou o negócio para compensar a saída do ponta-esquerda argelino Riyad Mahrez.