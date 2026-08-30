O Leipzig, da Alemanha, chegou a um acordo verbal com a Roma, da Itália, para a contratação do meia marroquino Nayef Aguerd, deixando o negócio próximo de ser fechado em definitivo.

Segundo Florian Plettenberg, jornalista da rede "Sky Sport - Alemanha", o acordo com a Roma foi alcançado na noite de ontem, de modo que o jogador de 25 anos vai se transferir para o Leipzig por empréstimo de uma temporada, por 4 milhões de euros, com opção de compra no valor de 25 milhões de euros.

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Os últimos detalhes entre os dois clubes ainda estão sendo finalizados, enquanto Aguerd deve passar pelos exames médicos e assinar o contrato em breve, a fim de concluir o negócio antes do prazo final da janela de transferências.

Aguerd era a opção preferida do Leipzig neste verão para ocupar a posição de meia número 6 ou 8, de acordo com Plettenberg.

Aguerd é uma das peças fundamentais da seleção de Marrocos. Ele havia se juntado às fileiras da Roma, da Itália, no verão de 2025, vindo do clube francês Lens com um contrato de 5 anos.

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