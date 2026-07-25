O astro egípcio Mohamed Salah está perto de viver uma nova experiência nos relvados europeus, depois de as suas negociações com o Besiktas turco terem entrado na fase final, ficando o "Rei Egípcio" a poucos passos de vestir a camisola do gigante turco na próxima temporada.

Salah tinha baixado o pano sobre a sua passagem histórica pelo Liverpool, depois de nove temporadas dentro do "castelo" de Anfield, ao longo das quais conquistou todos os títulos nacionais e continentais possíveis, além de alcançar diversos recordes e arrecadar prémios individuais que fizeram dele um dos maiores jogadores da história do clube inglês.

De acordo com o que revelou o fidedigno jornalista italiano Nicolò Schira, o Besiktas chegou a acordo com Mohamed Salah e o seu agente relativamente a todas as cláusulas pessoais, sendo que o jogador assinará um contrato válido por uma temporada, por um salário que chega aos 12 milhões de euros.

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Schira esclareceu que o contrato inclui uma cláusula que permite prolongá-lo por mais uma temporada, até ao verão de 2028, referindo que o treinador italiano Vincenzo Italiano desempenhou um papel importante em convencer o jogador do projeto desportivo do clube, o que contribuiu para que as negociações chegassem às suas fases finais.

Acrescentou que a direção do Besiktas trabalha atualmente para concluir os últimos retoques antes do anúncio oficial do negócio, no meio de expectativas de que se concretize nos próximos dias.

Apesar do interesse de vários clubes da Saudi Pro League em contratar Salah no período recente, os relatos indicam que o destino turco se tornou o mais próximo, sobretudo com a vontade do jogador de continuar o seu percurso no futebol europeu, o que fez pender a balança para o lado do Besiktas, apesar das tentações financeiras vindas da Arábia Saudita.